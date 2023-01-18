Слева направо: Андрей Добровольский, Анна Коверзнева, Игорь Копийко, Алла Каштальян

Заместители главы Николаевского райсовета Андрей Добровольский, Алла Каштальян и Игорь Копейка с начала мая 2022 года ежемесячно получали от 6,5 до 30 тысяч гривен, фактически не работая.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос «НикВести» о заработных платах руководства районного совета в 2022 году.

В ответе, который глава райсовета Анна Коверзнева предоставила по запросу корреспондента, указано, что с 1 мая 2022 года Андрей Добровольский, Алла Каштальян и Игорь Копейка находятся в простое и, согласно законодательству, получают по две трети от своего должностного оклада с учетом надбавки за ранг и выслугу лет.

Таким образом, первый заместитель председателя Андрей Добровоский, избранный в райсовет от «Нашего края», получил в 2022 году 157 тысяч 912 гривен, из которых 92,2 тысячи – находясь в простое. При этом в октябре ему насчитали 27,8 тысяч «отпускных» и 12,1 тысяч материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Отметим, что в июле он на 11 дней вышел на работу, пока глава совета была в отпуске, и получил за это дополнительно 5,8 тысяч гривен премии.

Андрей Добровольский

Алла Каштальян, избранная депутатом Николаевского райсовета от партии «Оппозиционная платформа — За життя», в 2022 году заработала на руки 133 тысячи 328 гривен, из которых в простое — 83,7 тысячи. Перед Новым годом ей насчитали 12,1 тысячи материальной помощи и 8,2 — отпускных.

Алла Каштальян

Меньше всех в 2022 году заработал эксдепутат Николаевского горсовета от «Оппоблока», избранный в райсовет от «Николаевцев», Игорь Копейка — 122 тысячи 792 гривны, из них в простое — 82,2 тысячи. В сентябре он вообще не получил заработную плату (причина неизвестна). А перед этим, в августе, взял 13,7 тысячи больничных. В декабре ему также насчитали отпускные (около 7 тысяч) и матпомощь — 12,1 тысячи. Также в декабре Игорь Копейка впервые с мая на 10 дней вышел на работу.

Игорь Копейка

Глава районного совета, избранная от «Слуги народа», Анна Коверзнева в простой не ходила. В 2022 году она получила на руки 201 тысячу 509 гривен. Два раза она брала больничные — 13,7 тысяч суммарно, а также 17,7 тысячи матпомощи в июле. Также в январе и феврале она получила суммарно 17,4 тысячи гривен премии, а также с сентября по декабрь — по 3,3-3,8 тысячи премиальных. Летом Анна Коверзнева брала отпуск и получила 14,4 тысячи гривен «отпускных».

Анна Коверзнева

Напомним, в 2021 году сообщалось, что больше всего зарабатывали руководители Николаевского и Вознесенского райсоветов, меньше всего - Баштанского.