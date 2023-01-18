Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступит на проходящем в эти дни Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Согласно программе работы Украинского дома на форуме, мэр Николаева примет участие в обсуждении, посвященном восстановлению украинских городов.

«Почти год враг наносит жестокие удары по городской инфраструктуре Украины, общественным зданиям и жилищному фонду, оставив некоторые города в полных развалинах. Мэры и их команды работают под постоянными атаками, предоставляя быстрые критические решения своим гражданам. Одновременно им следует сосредоточиться на долгосрочном видении и стратегиях для своих городов, включая развитие человеческого капитала, экономические возможности, основные услуги и безопасность. Украинские мэры активизировали сотрудничество с международными коллегами, чтобы противостоять и выстоять. Эта панель будет обсуждать потребности и возможности реконструкции от срочных решений до устойчивого развития», - говорится в программе.

Дискуссия «От срочного к устойчивому: восстановление городов в Украине» запланирована на 19 января. В ней также примут участие вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Александр Кубраков, городской голова Житомира Сергей Сухомлин и мэр Львова Андрей Садовый.

«Александр – самый молодой мэр областного центра Украины. Основная его задача как мэра полумиллионного города – превратить Николаев в лучший город для жизни горожан. По его мнению, необходимо заявить о конкурентных амбициях города как актуальном игроке на мировом инвестиционном рынке. С целью выполнения поставленных задач вводит новые эффективные стандарты управления экономикой города, в частности, открытого и рационального использования бюджета Николаева, создания системы качественных и доступных услуг для граждан города, привлечения инвестиций», - представляют Александра Сенкевича на сайте Украинского дома.

На сайте Украинского дома на форуме в Давосе отмечается, что руководство Украины и рядовые украинцы вдохновили мир исключительными поступками храбрости – от поля боя до волонтерства, от дипломатии до экономики.

«Страны Запада вместе с другими союзными правительствами и сознательными гражданами по всему миру едины в беспрецедентной поддержке Украины. Несмотря на жестокое наступление России, Украина остается единственной, твердой, решительной, сильной и устойчивой. Это не только война против Украины, а наступление на принципы и ценности демократического мира», – говорится на сайте.

Указывается, что Украинский Дом возвращается в Давос и преследует цель объединить и проинформировать мировое сообщество о войне России против Украины. Украинский дом объединит лидеров правительства, гражданского общества и бизнеса на высоком уровне, чтобы усилить голос страны, в частности, что нужно Украине для обеспечения победного результата; его огромный вклад в глобальную продовольственную безопасность; продолжающаяся атака на энергетическую инфраструктуру Украины и какая поддержка нужна срочно сейчас; привлечение внимания к героическим защитникам Украины, героям гуманитарной деятельности и мировым послам; а также сосредоточение на экономической устойчивости, восстановлении городов, инвестиционных возможностях сейчас и в будущем и многое другое.