Центральный районный суд Николаева считает, что дело херсонского коллаборанта Владимира Сальдо должно рассматриваться в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, где состоялось подготовительное заседание дела российского ставленника в Херсонской области Владимира Сальдо.

Как известно, Владимир Сальдо занимал должность городского головы Херсона (2002-2012 годы), был депутатом городского совета, а после оккупации города российскими военными возглавил так называемую военно-гражданскую администрацию Херсонской области.

Сейчас его обвиняют в госизмене, коллаборационизме, оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (часть 2 статьи 111, часть 5 статьи 111-1, часть 1 статьи 436-2 УК Украины).

Обвинительный акт рассматривает коллегия судей в составе Людмилы Шолох, Ивана Дирко, под председательством Сергея Медюка.

«Однако суд поставил обсуждение вопроса подсудности этого дела Центральному районному суду Николаева. Поскольку уголовное производство должно осуществляться судом, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено уголовное правонарушение. Согласно распоряжению Председателя Верховного Суда, территориальная подсудность Херсонского городского суда изменена на один из районных судов Одессы. Прокурор отмечала, что правила территориальной подсудности не нарушены, поскольку при направлении обвинительного акта в суд руководствовались нормами части 9 статьи 615 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Судя по этому, коллегия судей постановила направить обвинительный акт в отношении коллаборанта Владимира Сальдо в Николаевский апелляционный суд для определения подсудности.

Напомним, ранее заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко высказал позицию, что судей, которые осуществляли правосудие в судах Херсонской области и в силу объективных обстоятельств не могут сейчас выполнять свои профессиональные обязанности на этой территории, целесообразно перевести в суды Николаева.