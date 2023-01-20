Иван Выговский

Временное исполнение обязанностей Председателя Нацполиции возложено на николаевского генерала Ивана Выговского, который до этого занимал должность начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял сегодня, 20 января.

« С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выговский будет временно исполнять обязанности Председателя Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, Иван Выговский родился в Житомирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 года занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

В 2020 году Иван Выговский был назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области. В 2021 году занял должность начальника Нацполиции в Киеве. Имеет звание генерала полиции третьего ранга.

Напомним, согласно решению Правительства 18 января председатель Нацполиции Игорь Клименко вступил в должность заместителя министра внутренних дел – Председателя Национальной полиции Украины и одновременно начал исполнять обязанности министра внутренних дел Украины.