В пятницу, 20 января, Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об организационных мерах по строительству энергоблоков Хмельницкой АЭС».

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

— Строительство реакторов AP1000 американской компании Westinghouse в Украине является мощной точкой в завершении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики. Сегодня Кабинет Министров принял решение о том, что мы начинаем разработку технической документации по новому типу реакторов, которые в Украине никогда не строились. То есть мы закончили эру создания атомной генерации по советской технологии, – сказал министр Герман Галущенко.

Ориентировочный срок завершения строительства и запуска двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС составляет 2030-2032 годы, хотя на сроки может повлиять ход военных действий. Стоимость одного энергоблока составляет около 5 млрд. долларов США.

В Энергоатоме, в свою очередь, заявили, что строительство в Украине энергоблоков по американской технологии АР1000® - это путь в будущее атомной энергетики Украины.

— Строительство в Украине энергоблоков АР1000® открывает путь в будущее атомной энергетики государства. Сегодня правительство заложило фундамент ее развития на многие последующие десятилетия. Надеемся, что через несколько лет мы будем вместе подключать новый энергоблок АР1000 Хмельницкой атомной электростанции к энергосистеме. Поздравляем это решение правительства, которым мы продолжаем воплощение современных технологий, усиливаем наш энергетический фронт и ускоряем переориентацию украинской энергетики на западные стандарты, – сказал президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Реактор AP1000 ® компании Westinghouse – это реактор ІІІ+ поколения, который имеет существенные преимущества по сравнению с советским ВВЭР-1000 (сегодня в Украине эксплуатируются 13 таких энергоблоков), особенно по уровню безопасности, техническим и экономическим показателям.

31 августа 2021 г. в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric Company подписали Меморандум о строительстве в Украине пяти энергоблоков по американской технологии АР1000®️.

2 июня 2022 года на площадке Хмельницкой АЭС стороны подписали еще три соглашения, в том числе об увеличении количества энергоблоков АЭС, которые будут строиться в Украине по технологии АР1000®️, с пяти до девяти. Тогда же торжественно открыли памятный знак, заложенный по случаю строительства 5-го и 6-го энергоблоков ХАЭС по технологии АР-1000.