На днях в одном из медучреждений Николаева начал проходить реабилитацию вернувшийся из плена военный. Он стал первым пациентом в рамках программы реабилитации от Представительства Координационного штаба по обращению с военнопленными Южного региона.

Об этом рассказала глава облорганизации партии «Слуга Народа» Анна Замазеева, сообщает пресс-служба партии.

«К сожалению, возвращение из плена – это часто не точка, а запятая. Очень часто после обмена ребята нуждаются в медицинской помощи, психологической и социальной реабилитации. Обеспечить это – наша задача», – подчеркнула Анна Замазеева.

Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Елена Кузьмина рассказала, что сейчас военный проходит обследование и диагностику, чтобы медики ознакомились с состоянием его здоровья и начали реабилитацию.

«Теперь мы сотрудничаем с Представительством Координационного штаба и можем оказывать реабилитационную помощь еще и военнопленным – особенно психологическую. Наша цель – предоставление качественной медико-психологической помощи ребятам, которые возвращаются с поля боя или плена, чтобы они как можно быстрее вернулись к их нормальной полноценной жизни», – уверяет Елена Кузьмина.

Прессрелиз