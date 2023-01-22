Российская Федерация планирует на весну и начало лета новое наступление в Украине.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Delfi.

— Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на данный момент, провалится, это станет крахом России и Путина, – сказал Вадим Скибицкий.

Он добавил, что Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои.

В то же время полковник ГУР назвал новое нападение россиян на Киев из-за Беларуси маловероятным, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.

— Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны, – отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, пока рано говорить о том, закончится ли война в 2023 году.

— Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось русское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, русская армия перегруппировывается. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях, – рассказал Вадим Скибицкий.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.