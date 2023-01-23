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Служба безопасности Украины задержала российского агента, пытавшегося устроиться на работу в Сумскую областную военную администрацию.
Агент ФСБ получил враждебную задачу устроиться в Управление оборонной работы ОВА, сообщили в Службе безопасности.
Там он должен был собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Всю информацию планировал передавать врагу по закрытым каналам электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.
Однако сотрудники СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местного ОВА.
По данным следствия, предателем оказался житель Сум, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения. Он согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.
После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.
Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.
Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его «услуги» криптовалютой.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика российских оккупантов, приводившего ракетные удары противника на объекты городской инфраструктуры Харькова.
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Служба безопасности Украины задержала российского агента, пытавшегося устроиться на работу в Сумскую областную военную администрацию.
Агент ФСБ получил враждебную задачу устроиться в Управление оборонной работы ОВА, сообщили в Службе безопасности.
Там он должен был собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Всю информацию планировал передавать врагу по закрытым каналам электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.
Однако сотрудники СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местного ОВА.
По данным следствия, предателем оказался житель Сум, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения. Он согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.
После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.
Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.
Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его «услуги» криптовалютой.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика российских оккупантов, приводившего ракетные удары противника на объекты городской инфраструктуры Харькова.