Служба безопасности Украины задержала российского агента, пытавшегося устроиться на работу в Сумскую областную военную администрацию.

Агент ФСБ получил враждебную задачу устроиться в Управление оборонной работы ОВА, сообщили в Службе безопасности.

Там он должен был собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Всю информацию планировал передавать врагу по закрытым каналам электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.

Однако сотрудники СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местного ОВА.

По данным следствия, предателем оказался житель Сум, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения. Он согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.

Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его «услуги» криптовалютой.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика российских оккупантов, приводившего ракетные удары противника на объекты городской инфраструктуры Харькова.