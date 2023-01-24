Житель Снигиревки в Николаевской области, который за время оккупации сотрудничал с оккупантами, пытался дать милиционерам взятку в размере тысячи долларов, чтобы «наладить с ними контакт» и смягчить ход следственных действий.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Установлено, что злоумышленник обворовывал односельчан вместе с захватчиками, а затем продавал имущество местным жителям — делил деньги вместе с оккупантами.

— По факту коллаборационной деятельности предателю ранее уже сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Именно за изменение хода следственных действий за коллаборационную деятельность и пытался «решить» фигурант. Но не в свою сторону «решил» злоумышленник ход дела, – сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали по статье 208 УПК Украины и объявили о подозрении по части 3 статьи 369 УК Украины. За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее председатель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, бежали из города вместе с россиянами.