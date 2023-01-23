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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источники в СНБО и Кабмине.
По словам источников, вместо Кирилла Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о Дмитрии Живицком, Александре Старухе, Валентине Резниченко и Ярославе Янушевиче.
О кадровых решениях в своем вечернем видеообращении упомянул президент Украины Владимир Зеленский.
— Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе, - отметил президент Украины.
В январе собеседники издания сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может лишиться должности заместителя председателя ОПУ. Также сообщалось, что могут уволить нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко.
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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источники в СНБО и Кабмине.
По словам источников, вместо Кирилла Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о Дмитрии Живицком, Александре Старухе, Валентине Резниченко и Ярославе Янушевиче.
О кадровых решениях в своем вечернем видеообращении упомянул президент Украины Владимир Зеленский.
— Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе, - отметил президент Украины.
В январе собеседники издания сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может лишиться должности заместителя председателя ОПУ. Также сообщалось, что могут уволить нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко.