Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источники в СНБО и Кабмине.

По словам источников, вместо Кирилла Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о Дмитрии Живицком, Александре Старухе, Валентине Резниченко и Ярославе Янушевиче.

О кадровых решениях в своем вечернем видеообращении упомянул президент Украины Владимир Зеленский.

— Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе, - отметил президент Украины.

В январе собеседники издания сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может лишиться должности заместителя председателя ОПУ. Также сообщалось, что могут уволить нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко.