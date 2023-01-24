Российские оккупанты не планируют восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в боях за Мариуполь, поскольку это «невозможно и нерентабельно».

Такое заявление сделала директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова на пресс-конференции в ТАСС 24 января

— «Азовсталь» восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно... Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны (в СССР – ред.), они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать. Собственно, внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются, – сказала Юлия Максимова.

По словам Максимовой, два градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат «Азовсталь» и завод Ильича, остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

Она отметила, что людям недостаточно восстановить жилье, им нужно дать работу на этой территории – и в «плане предусмотрены меры компенсационного характера».

По словам Максимовой, сейчас рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства, поэтому в Донецкой области будут строить перерабатывающие комплексы.

Она также сказала, что «Роскапстрой» стал оператором в Мариупольском торговом порту и пытается организовать вывоз металлургической продукции, которая, в частности, производится в Алчевске, через порт – «на Крым, например».

Как известно, защитники Мариуполя несколько месяцев до середины мая 2022 года держали оборону, скрываясь от российских атак в подземельях «Азовстали». Меткомбинат сильно пострадал. Оккупационные власти собирались снести «Азовсталь», а на месте огромного комбината – якобы создать технопарк или парковую зону.