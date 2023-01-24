Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая также является уполномоченным лицом Координационного Штаба по обращению с военнопленными Южного региона, рассказала, чем занимается Штаб в Николаеве.

Об этом говорится в ее блоге на сайте РБК-Украина.

Южный филиал Координационного штаба поддерживает семьи военнопленных из Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

«Если коротко, это – «единственное окно», что-то вроде ЦНАПа. Мы оказываем юридическую, социальную, психологическую помощь. В частности, помогаем оформить документы в рассрочку», - пишет Анна Замазеева.

Она отметила, что согласно законодательству пока военный находится в плену, его родные имеют право получать за него денежное довольствие.

«Бывают случаи, когда процедура усложнена – например, если боец жил в гражданском браке. Но мы поможем и здесь», - написала глава Николаевского облсовета.

Также Штаб работает с вернувшимися военнопленными. Для этого разрабатываются специальные программы реабилитации – медицинской, психологической, социальной.