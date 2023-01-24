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Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая также является уполномоченным лицом Координационного Штаба по обращению с военнопленными Южного региона, рассказала, чем занимается Штаб в Николаеве.
Об этом говорится в ее блоге на сайте РБК-Украина.
Южный филиал Координационного штаба поддерживает семьи военнопленных из Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
«Если коротко, это – «единственное окно», что-то вроде ЦНАПа. Мы оказываем юридическую, социальную, психологическую помощь. В частности, помогаем оформить документы в рассрочку», - пишет Анна Замазеева.
Она отметила, что согласно законодательству пока военный находится в плену, его родные имеют право получать за него денежное довольствие.
«Бывают случаи, когда процедура усложнена – например, если боец жил в гражданском браке. Но мы поможем и здесь», - написала глава Николаевского облсовета.
Также Штаб работает с вернувшимися военнопленными. Для этого разрабатываются специальные программы реабилитации – медицинской, психологической, социальной.
«В этом направлении очень много работы, поэтому мы хотим привлечь к ней всех небезразличных: местные власти, общественные организации, волонтеров. Примеры уже есть. Николаевский областной совет проводит программу «Забота»: деткам военнопленных Николаевщины выделяют по 10 тыс. грн на оздоровление. Работаем с медицинскими заведениями, тренажерными залами, благотворительными фондами», – написала Анна Замазеева.
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Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая также является уполномоченным лицом Координационного Штаба по обращению с военнопленными Южного региона, рассказала, чем занимается Штаб в Николаеве.
Об этом говорится в ее блоге на сайте РБК-Украина.
Южный филиал Координационного штаба поддерживает семьи военнопленных из Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
«Если коротко, это – «единственное окно», что-то вроде ЦНАПа. Мы оказываем юридическую, социальную, психологическую помощь. В частности, помогаем оформить документы в рассрочку», - пишет Анна Замазеева.
Она отметила, что согласно законодательству пока военный находится в плену, его родные имеют право получать за него денежное довольствие.
«Бывают случаи, когда процедура усложнена – например, если боец жил в гражданском браке. Но мы поможем и здесь», - написала глава Николаевского облсовета.
Также Штаб работает с вернувшимися военнопленными. Для этого разрабатываются специальные программы реабилитации – медицинской, психологической, социальной.
«В этом направлении очень много работы, поэтому мы хотим привлечь к ней всех небезразличных: местные власти, общественные организации, волонтеров. Примеры уже есть. Николаевский областной совет проводит программу «Забота»: деткам военнопленных Николаевщины выделяют по 10 тыс. грн на оздоровление. Работаем с медицинскими заведениями, тренажерными залами, благотворительными фондами», – написала Анна Замазеева.