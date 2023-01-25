В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания. В этой связи растет и дефицит мощности.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго» в среду, 25 января.

— Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения вводятся аварийные отключения, говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Ремонтные работы продолжаются там, где военные разрешили.

Напомним, 24 января в областях также действовали лимиты потребления. 23 января в пяти регионах применили аварийные отключения.