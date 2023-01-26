Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Белоруссии за совершение преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, местом проведения трибунала предлагается Гаага.

— Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Белоруссии, – отметил он.

Как известно, в Гааге (Нидерланды) расположены известные международные правовые фонды: Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Напомним, 19 января Европаламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности Путина, за преступления и агрессию против украинцев. За документ проголосовали 427 евродепутатов, против – 19, воздержались – 33

В резолюции говорится также о привлечении к ответственности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.