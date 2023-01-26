Народный депутат Украины Николай Тищенко полетел в Таиланд для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о запрете народным депутатам и чиновникам покидать пределы страны не в государственных целях.

Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.

Анонс встречи, которая состоится завтра, опубликован на сайте посольства Украины в Королевстве Таиланд.

— Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд, – говорится в сообщении.

Сама встреча состоится не в здании посольства, а в 4-звездочном отеле Novotel.