Бывший первый заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Дмитрий Бутрий назначен советником главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Об этом изданию МОСТ рассказал сам Дмитрий Бутрий.

Дмитрий Бутрий работал заместителем главы Херсонской ОГА с 2016 года. С 2017 года – первым заместителем председателя ОГА.

Отвечал за децентрализацию, имел большой авторитет как один из ведущих специалистов в этой сфере в Херсонской области.

Напомним, городской голова Александр Сенкевич создал комиссию, которая должна была провести собеседования с кандидатами на должность его советника по вопросам прозрачности и добродетели процесса восстановления города Николаева.