Заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник предложил Германии поделиться с Украиной подлодками.

По его словам, немецкая ThyssenKrupp производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A.

— У Бундесвера есть 6 таких лодок. Почему бы не отправить один в Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря, – написал Мельник.

15 января Андрей Мельник предлагал германскому правительству отправить в Украину многоцелевые боевые самолеты Tornado.

— У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из вооружения и заменены F-35. Это хоть и старый реактивный истребитель, но очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину? – написал он.

Напомним, что военные чиновники негласно подталкивают Министерство обороны США к одобрению отправки в Украину истребителей F-16, чтобы помочь защититься от российских ракет и беспилотников.