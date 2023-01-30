Кабинет министров определил, что чиновники могут выезжать за границу в служебную командировку, на лечение, в случае смерти члена семьи и для посещения детей одиноким отцом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на постановление правительства №69 от 27 января.

Так, депутаты разных уровней, члены правительства, другие чиновники, работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, руководители государственных унитарных предприятий, председатели и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов государственных хозяйственных обществ вправе пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

В исключительных случаях пропуск через государственную границу женщин или мужчин, являющихся одинокими родителями, из числа указанных лиц, имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за границей или для сопровождения таких детей для выезда за границу осуществляют уполномоченные лица Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Также в случае введения в Украине военного состояния пропуск через государственную границу этих лиц для лечения осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечнее лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения за границей. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.

Кроме того, глава Государственной пограничной службы может принять решение о разрешении на пересечение государственной границы для этих лиц в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Среди прочего определено, что в случае введения в Украине военного положения пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляют уполномоченные лица ГНСУ на основании принятых министром обороны, руководителем другого военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны..

Напомним, 27 января премьер-министр Денис Шмигаль напомнил, что Кабмин запретил чиновникам выезд за границу во время действия военного положения без уважительных причин.

Ранее СНБО принял решение, ограничивающее выезд должностных лиц за границу без цели государственной важности. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении его в действие. Кабинету министров было поручено разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.