В Министерстве экономики предлагают отменить 47% инструментов государственного регулирования — разрешений, лицензий, деклараций согласований — чтобы существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Такую рекомендацию для Кабмина выдвинули в Межведомственной рабочей группе по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности (МРГ по дерегуляции).

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в Украине нужно существенно повысить уровень экономических свобод в Украине, а дерегуляция является одним из шагов к этой цели.

— Мы ликвидируем инструменты, мешающие бизнесу нормально работать, среди которых рудименты еще советских времен. Существенно упростим и оцифруем инструменты, необходимые для защиты интересов общества, – сказала министер.

В Минэкономики отмечают, что предлагается отменить нормы, создающие лишние препятствия для нормальной работы бизнеса. К примеру, в сфере трудовых отношений и безопасности труда сейчас действует норма о необходимости согласования с Гоструда «Инструкции о порядке уборки пыли в производственных помещениях».

Юлия Свириденко объявила, что работа была начата с инструментов, которыми занимается Минэкономики. Почти половина из них будет ликвидирована, а остальные осовременены. В дальнейшем МРГ проработает инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти.

Как пишет hromadske, предлагаются следующие изменения:

отменить разрешение на реэкспорт товаров, происходящих из других стран;

отменить согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью украинского происхождения и газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам);

отменить индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта;

оптимизировать (оцифровать, упростить) около трети инструментов, относящихся к сфере компетенции Минэкономики. Часть инструментов госрегулирования хозяйственной деятельности передать другим министерствам и ведомствам.

Инструменты, рассмотренные на заседании МРГ, регулируют ведение бизнеса в сферах экспорта и импорта товаров (в том числе и военного назначения), инвестиции и интеллектуальную собственность, техническое регулирование, трудовые отношения и безопасность труда. Разработанные проекты решений будут согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами и поданы на рассмотрение Кабмина.

Напомним, Министерство экономики Украины прогнозирует в 2023 году серьезный рост украинского ВВП.