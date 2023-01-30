При выполнении боевого задания в Краматорском районе Донецкой области погиб пилот Даниил Мурашко, служивший в военной части Николаева.

Об этом сообщили в 299-й бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Никифорова в Facebook





Во время выполнения боевого задания в составе пары 27 января 2023 г. он был подбит вражеским истребителем.





— Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. В этой связи потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя, – сообщили в 299 бригаде. За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич командованием воинской части представлен к присвоению звания «Герой Украины» (посмертно).

Отмечается, что 24-летний командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Геннадиевич Мурашко с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии РФ совершил 141 боевой вылет. С погибшим собратьем простились 30 января.

- В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника, - отмечают в 299 бригаде.

Благодаря умелым действиям, Даниил Мурашко неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника. За выдающиеся достижения в борьбе с врагом Мурашко награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

Напомним, что в марте 2022 года самолет николаевской 299-й бригады штурмовой авиации Александр Щербаков направил подбитый самолет, которым управлял, в колонну российской техники. Летчик героически погиб, протаранив колонну и уничтожив оккупантов.