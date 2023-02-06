Индия покупает все больше российской нефти и перерабатывает ее в топливо для Европы и США.

Если раньше, в январе 2021 года, поставка бензина и дизельного топлива из Индии в Нью-Йорк была на уровне 57,2 тысячи баррелей, то в январе она поставила 89 000 баррелей – больше всего за четыре года, пишет Bloomberg.

Ежедневный поток дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу составил 172 000 баррелей в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 года.

Нью-Дели столкнулся с незначительной общественной реакцией, потому что он достигает двойных целей Запада – сократить энергетические поступления Москвы, одновременно предотвратив шок в поставках нефти. И поскольку Европа ужесточает санкции, Индия станет еще более центральной на глобальной нефтяной карте, перекроенной войной в Украине.

— Чиновники министерства финансов США имеют две основные цели: поддерживать поставки на рынок и лишить России доходов от нефти. Они понимают, что нефтепереработчики Индии и Китая могут получить большую маржу, покупая российскую нефть по сниженным ценам и экспортируя продукцию по мировым ценам, – объяснил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кехилл.

Ожидается, что значение Индии вырастет после вступления в силу новых санкций Европейского Союза по экспорту российской нефти. Запрет уберет с рынка огромный объем дизельного топлива и больше потребителей, особенно в Европе, будут использовать Азию, чтобы восполнить дефицит.

Это сделает дешевую российскую нефть еще более привлекательной для Индии, которая возлагается на импорт для удовлетворения примерно 85% своих потребностей в нефти. Национальные нефтеперерабатывающие предприятия, включая государственные перерабатывающие предприятия, отвечающие за удовлетворение внутреннего спроса, увеличили экспорт в прошлом году, чтобы получить прибыль от более высоких международных цен.

Напомним, что в июне 2022 года импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки . Это составляет почти пятую часть общего объема импорта нефти в Индию.