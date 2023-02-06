До конца 2023 года на охрану Центрального городского стадиона Николаева планируют потратить 2 миллиона 124 тысячи 252 гривны.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, кроме территории Центрального стадиона, подрядчик должен будет охранять территории спортивного комплекса «Зоря» и стадиона «Юность».

Всего подрядчик должен установить 5 круглосуточных постов, на каждом из которых должен находиться один охранник. Охрану объектов подрядчик будет осуществлять круглосуточно до 31 декабря 2023 даже в рабочие, выходные и праздничные дни.

Сейчас идет процесс подачи предложений, подрядчика будут выбирать уже 13 февраля.

Напомним, что в прошлом году на аналогичную услугу по охране Центрального стадиона в Николаеве (на протяжении 2022 года) потратили 1 миллион 634 тысяч гривен.