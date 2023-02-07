Председателем Службы безопасности Украины назначен генерал Василий Малюк.

Об этом сообщил народный депутат Гончаренко.

- Верховная Рада утвердила соответствующее представление Президента Украины, - отметил он.

Василий Васильевич Малюк – бригадный генерал, с марта 2022 года – первый заместитель председателя СБУ. До этого с 16 февраля был заместителем министра внутренних дел, а еще до того, с марта 2020 по июль 2021 – начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. С июля 2022 исполнял обязанности главы СБУ.

Ранее о новых назначениях в силовых структурах страны сообщал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.