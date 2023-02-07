В Николаевском городском совете снова отказались предоставить информацию о заработной плате за декабрь 2022 года госслужащих и коммунальных предприятий, объяснив это «обстоятельствами непреодолимой силы», возникшими из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом говорится в ответах на информационные запросы николаевской журналистики Анастасии Михайловой, копию которых она опубликовала в Facebook.

Журналистка отметила, что получила одинаковые ответы на ее запросы о предоставлении информации о заработной плате от департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского городского совета, департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, управления коммунального имущества Николаевского городского совета, администрации Заводского района и коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях

— «Вот, только не списывай точь-в-точь», — наверное, сказали друг другу все в Николаевском горсовете и не показали мне зарплату госслужащих и работников коммунальных предприятий за 2022 год. Так я получила несколько десятков одинаковых писем от разных городских департаментов, управлений, администраций и коммунальных предприятий с объяснением «война». Мне, – написала Анастасия Михайлова.

– Класс! Я искренне рада, что в местном самоуправлении мы, наконец, имеем такую синхронность, слаженность действий и дружество - от руководителей, до специалистов и рядовых сотрудников. Пользуясь случаем, я передаю приветствие всему журналистскому сообществу, которое с самого начала вторжения самоцензурировалось, не ставило вопрос, слушалось всех правил и всячески старалось не навредить никому и ничему ради общей Победы. Друзья, мы, похоже, что-то упустили, – добавила Анастасия Михайлова.

Напомним, что в мае 2022 года в Николаевском городском совете также отказались предоставить информацию о заработной плате городского головы и его заместителей.

Отмечается, что частью 6 статьи 22 Закона Украины «О доступе к публичной информации» предусматривает: «Отсрочка в удовлетворении запроса на информацию допускается в случае, если запрашиваемая информация не может быть предоставлена для ознакомления в предусмотренные настоящим Законом сроки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы». В украинской правовой доктрине к обстоятельствам непреодолимой силы обычно относятся и военные действия.

— Следует обратить внимание на то, что эта норма закона дает достаточно широкие пределы усмотрения распорядителю. Но обстоятельства непреодолимой силы должны вызвать объективную невозможность ответить на запрос вовремя – для применения части 6 статьи 22 только введения военного положения недостаточно. Бывают случаи, когда таможня на западной границе Украины отсрочивает предоставление ответа на запрос с учетом введения военного положения. Часть работников государственного органа действительно может быть мобилизована в ВСУ или переведена в другие регионы, но у запрашивающих закрадывается подозрение, не злоупотребляет ли распорядитель нормой об отсрочке ответа, чтобы просто избавиться от работы с информационными запросами. Проверить объективную несостоятельность распорядителя дать ответ вовремя может либо выше иерархии в отношении него орган, либо уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Также можно обращаться и в административный суд, но следует понимать, что это долгий путь и желательно иметь доказательства того, что военные действия не препятствуют соответствующему распорядителю предоставить своевременный ответ на запрос, пишет Институт массовой информации.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью изданию «Країна» заявил, что его заместители сейчас получают зарплату около 45 тысяч гривен.

Как сообщалось, ранее Александр Сенкевич вручил почетную грамоту городского совета Александру Брижатому, которая сейчас занимает должность заместителя директора коммунального предприятия «Николаевские парки» — «за активную жизненную позицию, добросовестный плодотворный труд, весомый личный вклад в решение вопросов жизнедеятельности. ».