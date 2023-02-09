Оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова. Для этого издано решение об установлении высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщает главное управление разведки в Telegram.

Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали «решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности». Срок действия мер неограничен – до принятия решения об отмене.

Согласно документу, устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма. Аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Также предоставлены указания подразделениям МЧС – им приказано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления «спасательных операций». Местные администрации должны обеспечить места для временного размещения людей. На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

В ГУР отмечают, что подобные меры безопасности со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими силами обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину.

Кроме того, в решении указано, что подразделениям ФСБ необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Усиливается контроль за перемещением русских людей и иностранцев и обязательной регистрацией временного места жительства.