Российские войска еще раз нанесли удары по Очаковской общине Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, «вчера, 9 февраля, в 23:32, и сегодня утром, 10 февраля, в 06:04 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины Пострадавших нет».

Как добавил Ким, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что армия РФ утром в среду, 8 февраля, обстреляла береговую полосу и акваторию Очаковской общины, а также Куцурубскую общину в Николаевской области.