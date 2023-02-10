Из-за разрушенных российскими ракетами корпусов Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского, ущерб экологии составил 1 миллион 455 тысяч гривен.

Речь идет об ущербе, нанесенном засорением земельных ресурсов, сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Специалисты инспекции установили, что строительными отходами от разрушения корпусов засорен земельный участок площадью 35 тысяч 430 м2.

Расчеты проведены на основании «Методики определения размера ущерба, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 02.24.

Напомним, что 15 июля и 2 августа 2022 года в результате ракетных ударов разрушения подверглись корпуса одного из крупнейших высших учебных заведений города – Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского.