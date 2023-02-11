Генеральный синод Англиканской церкви позволил священникам благословлять однополые браки и гражданские партнерства, в то же время церковные венчания для таких пар будут и дальше запрещаться. Это решение свидетельствует о компромиссе между консервативным и либеральным крылом Англиканской церкви.

Соответствующая информация обнародована на сайте Церкви Англии и в материале BBC.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл в совместном заявлении отметили, что «впервые Церковь Англии публично, безоговорочно и радостно будет приветствовать однополые пары в церкви».

Также члены Синода проголосовали за «оплакивание и покаяние» из-за «неспособности Церкви принять ЛГБТ+ людей и за ущерб, который ЛГБТ+ люди испытали и продолжают испытывать в церквях».

Синод отклонил поправку с предложением изменить учение церкви так, чтобы разрешить венчание однополых пар, как того потребовали либералы.

В то же время, от консерваторов одобрили единую поправку — чтобы новые молитвы благословения «не противоречили или не указывали на отход от доктрины Англиканской церкви».

Кроме того, епископам следует решить, должны ли священнослужители-геи сохранять целибат.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар.