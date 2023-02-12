Во фракции «Слуга народа» подготовили законодательные изменения, позволяющие во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.
Об этом заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла рассказала в интервью «Украинской правде».
— Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны – прим .) в условиях военного положения, то есть в условиях того полномасштабного вторжения, той войны, что мы имеем сейчас. И те законодательные изменения, которые мы подготовили, есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы были подать их (на рассмотрение в сессионном зале – ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения, – рассказала Марьяна Безугла.
5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в «Слуге народа» заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).
Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).
Законопроект 4210, о котором упоминает Марианна Безугла, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022, однако до сих пор остается не принятым в целом.
В редакции того времени он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.
Во фракции «Слуга народа» подготовили законодательные изменения, позволяющие во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.
Об этом заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла рассказала в интервью «Украинской правде».
— Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны – прим .) в условиях военного положения, то есть в условиях того полномасштабного вторжения, той войны, что мы имеем сейчас. И те законодательные изменения, которые мы подготовили, есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы были подать их (на рассмотрение в сессионном зале – ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения, – рассказала Марьяна Безугла.
5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в «Слуге народа» заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).
Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).
Законопроект 4210, о котором упоминает Марианна Безугла, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022, однако до сих пор остается не принятым в целом.
В редакции того времени он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.