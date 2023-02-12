Во фракции «Слуга народа» подготовили законодательные изменения, позволяющие во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.

Об этом заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла рассказала в интервью «Украинской правде».

— Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны – прим .) в условиях военного положения, то есть в условиях того полномасштабного вторжения, той войны, что мы имеем сейчас. И те законодательные изменения, которые мы подготовили, есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы были подать их (на рассмотрение в сессионном зале – ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения, – рассказала Марьяна Безугла.

5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в «Слуге народа» заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).

Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).

Законопроект 4210, о котором упоминает Марианна Безугла, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022, однако до сих пор остается не принятым в целом.

В редакции того времени он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.