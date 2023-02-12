Президент Украины Владимир Зеленский, фото:Прессслужба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 февраля, ввел в действие решение СНБО о применении санкции против 200 лиц, связанных с Россией.

Об этом сообщается в указе президента Владимира Зеленского, передает NV.

Список санкционных лиц, к которым будут применяться специальные экономические и другие ограничительные меры, внесен Службой безопасности Украины.

В частности, ограничения касаются в основном граждан России. Санкции введены против российского дипломата, одного из ближайших помощников Владимира Путина по внешнеэкономической политике Юрия Ушакова.

Также под санкции попал украинский коллаборант Андрей Черничук, назначенный российской компанией Росатом генеральным директором временно оккупированной Запорожской АЭС.

Указ президента вступает в силу с даты публикации.

11 февраля Владимир Зеленский анонсировал соответствующие решения СНБО и отметил, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от работавших на государство-агрессорку.