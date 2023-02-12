Медицинская инфраструктура Украины существенно пострадала в результате полномасштабного вторжения – 1218 учреждений здравоохранения получили повреждения.

В частности, 540 больниц – разрушены частично, а 173 – полностью. Об этом рассказал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Укринформ.

По его словам, заведения, разрушенные более чем на 90%, правительство не планирует восстанавливать. Эти больницы будут строить «с нуля», по новому проекту, добавил он.

— Мы просчитали среднюю цену всех объектов и сейчас по факту можем говорить о сумме до 1 млрд долларов, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля, - отмечает министр.

Также Ляшко подчеркнул, что в настоящее время во многие медицинские учреждения из-за войны нет доступа. К примеру, ущерб в Мариуполе оценивают, используя кадры в видеосъемках.

Виктор Ляшко добавляет, что специалисты Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения оценивают ущерб для системы здравоохранения Украины в десятки миллиардов долларов. Последняя цифра, которую они представили в конце сентября 2022 года, составила 26 миллиардов долларов.

Он отмечает, что наибольшие разрушения из-за активных боевых действий получили медучреждения Харьковской области, в Донецке, Луганске, Николаеве и Херсоне. Там пострадало больше всего учреждений здравоохранения разного уровня: от сельских амбулаторий до городских больниц.

Виктор Ляшко говорит, что сейчас больше всего страдает инфраструктура в Херсоне и области, ведь город находится под обстрелами. Он добавил, что 29 января оккупанты попали в хирургический корпус областной больницы. Тогда пострадала медицинская сестра и санитарка, прооперированная на месте.