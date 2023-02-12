Российские войска в течение суток нанесли два ракетных удара и совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по Украине, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером 12 февраля.

«Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск», – говорится в сводке.

Штаб констатирует, что ситуация на севере Украины остается стабильной: признаков формирования российских наступательных группировок на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет.

Среди прочих от российских артиллерийских обстрелов пострадали Херсон и населенные пункты Херсонщины.

«Противник не прекращает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давление испытало наиболее незащищенный слой – пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий», – сообщает командование.

По сведению, украинская авиация нанесла два удара по местам сосредоточения российского личного состава и военной техники, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили «восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два состава боеприпасов» российской армии.