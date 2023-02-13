На Запорожской АЭС из-за действий оккупантов все больше ухудшается ситуация, поскольку эксплуатация станции продолжается во внештатном режиме и на ней не хватает квалифицированного персонала.

Об этом сказал в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

Галущенко пояснил, что россияне не смогли заставить стать коллаборантами нужное количество работников АЭС и поэтому усиливают давление на персонал.

— Бьют публично, исчезают люди, то есть обычный российский террор, – сказал министр.

Второй аспект ухудшения ситуации – эксплуатация станции осуществляется так, что это наносит ущерб состоянию оборудования и существенно усложняет возможность снова присоединить АЭС к сети.

Безопасности ЗАЭС также угрожает сброс оккупантами воды в Каховском водохранилище.