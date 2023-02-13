Минцифра не планирует вводить новые сервисы в «Дія», чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.

— Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в «Дія» не будет, а над другими сервисами (для военных, – прим.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе, – сказал министр.

По его словам, сейчас Минцифра и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать сервисы онлайн для ветеранов.

Еще один проект, касающийся военной сферы – трансформация военно-врачебных комиссий (ВВК).

— Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях, – пояснил Федоров.

Сейчас, как отметил министр, идет активная работа, чтобы в проекте по ВВК добиться быстрого результата в ближайшие полгода.