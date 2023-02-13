Неизвестные хакеры вечером воскресенья атаковали сайты НАТО 12 февраля. Это могла сделать хакерская группа, связанная с Россией.

Об этом пишет dpa.

В воскресенье в соцсетях начали распространять информацию, связанную с РФ хакерская группа Killnet якобы анонсировала кибератаку на сайты Альянса. Спустя время сайт штаб-квартиры Сил спецопераций (NSHQ) перестал открываться.

Представитель НАТО подтвердила, что специалисты Альянса «разбираются с инцидентом, направленным против нескольких сайтов». На официальных страницах Альянса после этого не публиковали никаких заявлений в связи с инцидентом.

Основной сайт НАТО сейчас работает, как и сайт Парламентской ассамблеи НАТО, а сайт NSHQ, похоже, недоступен.

Напомним, сайт издания «НикВести» 24 ноября потерпел DDoS-атаки. Добавим, что накануне информацию о сайте выложили в одном из вражеских телеграмм-каналов и объявили об атаке на него.