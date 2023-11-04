Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має звикати до того, що влада своєю політикою наближає час, коли український прапор висітиме серед держав-членів ЄС.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
«Україна пройшла колосальний шлях — від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів», — сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що це докази того, що Україна може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців.
«Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика — це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав — членів ЄС», — зазначив президент.
Також він запевнив, що його команда робить усе, щоб бути готовими до повноправного вступу в Євросоюз, щоб адаптувати всі інституції та стандарти до європейських правил.
Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.
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Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має звикати до того, що влада своєю політикою наближає час, коли український прапор висітиме серед держав-членів ЄС.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
«Україна пройшла колосальний шлях — від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів», — сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що це докази того, що Україна може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців.
«Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика — це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав — членів ЄС», — зазначив президент.
Також він запевнив, що його команда робить усе, щоб бути готовими до повноправного вступу в Євросоюз, щоб адаптувати всі інституції та стандарти до європейських правил.
Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.