Чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в пʼяти з шести ключових для результатів голосування штатів.

Про свідчать дані опитування, проведені The New York Times та Дослідницьким інститутом Сієнського коледжу.

Результати показують, що Байден програє своєму найімовірнішому супернику від республіканців Дональду Трампу з різницею 4-10 відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців в штатах Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія.

За даними опитування, нинішний президент Сполучених Штатів випереджає колишнього господаря Білого дому лише у Вісконсині на два відсоткові пункти.

Під час дослідження респонденти з усіма рівнями доходу під час дослідження заявили, що політика Джо Байдена зашкодила їм особисто, тоді як політика Дональда Трампа їм допомогла.

Опитування демонструє, до якої міри розхитується коаліція різних рас та поколінь, яка у 2020 році обрала нинішнього президента.

Згідно з дослідженням, дві третини електорату вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Переважна більшість респондентів — 71% — вважає, що він «занадто старий», щоб бути ефективним президентом.

Виборців також непокоїть похилий вік Джо Байдена — 81 рік, адже 62% заявили, що йому не вистачає «гостроти розуму», щоб бути ефективним. На противагу цьому лише 39% електорату загалом вважають занадто старим Дональда Трампа, якому 77 років.

З різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу, ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні.

Перевагу Трампу в економічних питаннях віддали як чоловіки, так і жінки, з вищою освітою та без неї, серед усіх вікових категорій та рівня доходів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.