Материнська компанія Facebook, Meta, заборонила політичним рекламодавцям використовувати свої нові рекламні продукти на основі штучного інтелекту, щоб запобігти поширенню дезінформації.

Про це написало агенство Reuters із посиланням на представника компанії.

За словами агентства, Meta ще не оприлюднила це рішення в жодних оновленнях своїх рекламних стандартів, які забороняють рекламу з маніпулятивним та дезінформаційним вмістом.

«Ця нова політика зʼявилася через місяць після того, як Meta — друга найбільша платформа для цифрової реклами — оголосила, що починає розширювати доступ рекламодавців до рекламних інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть миттєво створювати фони, коригувати зображення та варіювати рекламні тексти у відповідь на прості текстові підказки. Спочатку ці інструменти були доступні лише невеликій групі рекламодавців, починаючи з весни. За словами представників компанії, до наступного року вони стануть доступними для всіх рекламодавців по всьому світу», — додало Reuters.

В останні місяці Meta та інші технологічні компанії поспішають запустити рекламні продукти та віртуальних помічників зі штучним інтелектом у відповідь на шалений ажіотаж навколо дебюту минулого року чат-бота ChatGPT від OpenAI.

Компанії поки що оприлюднили мало інформації про те, які запобіжники вони планують встановити для цих систем, що робить рішення Meta щодо політичної реклами одним з найбільш значущих рішень у галузі, повʼязаній зі штучним інтелектом, станом на сьогодні, зауважує агентство.

Минулого тижня Google, найбільша компанія в галузі цифрової реклами, оголосила про запуск аналогічних інструментів генерації реклами на основі штучного інтелекту, що налаштовуються на зображення.

Компанія планує тримати політику подалі від своїх продуктів, заблокувавши список «політичних ключових слів» для використання в якості підказок, повідомив представник Google в інтервʼю агентству Reuters.

На середину листопада Google також запланував оновлення політики, яке вимагатиме, щоб реклама, пов'язана з виборами, містила розкриття інформації, якщо вона містить «синтетичний контент, який неавтентично зображує реальних або реалістично виглядаючих людей або події».

Snapchat і TikTok заборонили політичну рекламу, а соцмережа X, раніше відома як Twitter, не розгорнула жодних рекламних інструментів зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, що Україна підписала Міжнародну декларацію про безпечне використання штучного інтелекту (ШІ) на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту — AI Safety Summit в лондонському Блечлі-парку.