Олександр Дубінський

Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Там уточнили, що протокол вручило Національне агентство з питань запобігання корупції за матеріалами ДБР.

Встановлено, що у серпні та жовтні поточного року Олександр Дубінський, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Також у ДБР стверджують, що він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Своїми діями народний депутат порушив вимоги пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що частиною 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

У коментарі у коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.

Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».

Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.

1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».