Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Там уточнили, що протокол вручило Національне агентство з питань запобігання корупції за матеріалами ДБР.
Встановлено, що у серпні та жовтні поточного року Олександр Дубінський, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.
Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.
Також у ДБР стверджують, що він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.
Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Своїми діями народний депутат порушив вимоги пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що частиною 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.
7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.
9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».
10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.
У коментарі у коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.
Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».
Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.
1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».
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Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Там уточнили, що протокол вручило Національне агентство з питань запобігання корупції за матеріалами ДБР.
Встановлено, що у серпні та жовтні поточного року Олександр Дубінський, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.
Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.
Також у ДБР стверджують, що він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.
Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Своїми діями народний депутат порушив вимоги пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що частиною 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.
7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.
9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».
10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.
У коментарі у коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.
Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».
Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.
1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».