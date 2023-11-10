Сьогодні, 10 листопада, Уряд прийняв рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Так, з реєстру вилучили: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» по вулиці Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.
Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна — визволителям» в Ужгороді та Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.
Нагадаємо, що за рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.
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Сьогодні, 10 листопада, Уряд прийняв рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Так, з реєстру вилучили: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» по вулиці Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.
Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна — визволителям» в Ужгороді та Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.
Нагадаємо, що за рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.