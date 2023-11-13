Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.
Про це Петер Сійярто повідомив на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МЗС країн ЄС, пише «Європейська правда».
Голова угорського МЗС поскаржився, що на Угорщину чинили «надзвичайний тиск», аби вона погодилась на виділення 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.
— Звісно, я це не підтримав, оскільки ми й далі дотримуємось позиції, що, поки не отримаємо від антикорупційного агентства України гарантії, що OTP (угорський банк, — прим.) чи будь-яку угорську компанію не будуть вносити в перелік міжнародних спонсорів війни на підставі надуманих звинувачень, ми не можемо рухатись уперед у цьому питанні, — сказав він.
Петер Сійярто нагадав, що згадані 500 мільйонів євро йдуть не безпосередньо Україні, а державам ЄС на компенсацію постачання їхньої зброї, тому «ніхто не стримує нікого від підтримки України».
Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».
Нагадаємо, на саміті 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.
Про це Петер Сійярто повідомив на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МЗС країн ЄС, пише «Європейська правда».
Голова угорського МЗС поскаржився, що на Угорщину чинили «надзвичайний тиск», аби вона погодилась на виділення 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.
— Звісно, я це не підтримав, оскільки ми й далі дотримуємось позиції, що, поки не отримаємо від антикорупційного агентства України гарантії, що OTP (угорський банк, — прим.) чи будь-яку угорську компанію не будуть вносити в перелік міжнародних спонсорів війни на підставі надуманих звинувачень, ми не можемо рухатись уперед у цьому питанні, — сказав він.
Петер Сійярто нагадав, що згадані 500 мільйонів євро йдуть не безпосередньо Україні, а державам ЄС на компенсацію постачання їхньої зброї, тому «ніхто не стримує нікого від підтримки України».
Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».
Нагадаємо, на саміті 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.