Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Нову справу проти Володимира Сальдо ВАКС розглянув у спрощеному провадженні, адже обґрунтування для конфіскації його активів були встановлені ще у попередніх рішеннях. Цього разу суд стягнув активи не лише самого Володимира Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд».

ВАКС постановив конфіскувати:

1,2 мільйона гривень, які зберігаються на рахунку в АТ «СЕНС БАНК»;

413,9 тисяч гривень, які зберігаються на рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;

319,8 доларів, які зберігаються на рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;

1,1 тисячі євро, які зберігаються на рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;

8,5636% акцій ПАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд», у кількості 132 тисячі 211 штук, номінальна вартість — 1 гривня 5 копійок.

Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».

Окрім того, у Володимира Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадратних метрів у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратних метрів у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.