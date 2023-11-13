Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Нову справу проти Володимира Сальдо ВАКС розглянув у спрощеному провадженні, адже обґрунтування для конфіскації його активів були встановлені ще у попередніх рішеннях. Цього разу суд стягнув активи не лише самого Володимира Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд».
ВАКС постановив конфіскувати:
Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».
Окрім того, у Володимира Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадратних метрів у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратних метрів у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Нову справу проти Володимира Сальдо ВАКС розглянув у спрощеному провадженні, адже обґрунтування для конфіскації його активів були встановлені ще у попередніх рішеннях. Цього разу суд стягнув активи не лише самого Володимира Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд».
ВАКС постановив конфіскувати:
Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».
Окрім того, у Володимира Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадратних метрів у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратних метрів у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.