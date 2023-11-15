Попри накладені США обмежувальні санкції обладнання для виробництва мікросхем та напівпровідників масово скуповують китайські компанії.

Про це повідомляє «Reuters».

Зазначається, що китайський телекомунікаційний гігант Huawei зміг виготовити 7-нанометровий чип для свого смартфона Mate 60 Pro, незважаючи на обмеження експорту, оголошені минулого року. Тоді було введено обмеження на експорт обладнання до Китаю, яке може бути використане для виробництва чипів 14 нанометрів та менше.

Сполученим Штатам вдалося закрити доступ Китаю до передових інструментів для виробництва чіпів, переконавши союзників Японію та Нідерланди, які мають такі ж потужні галузі виробництва обладнання для виготовлення чіпів, оголосити про власні обмеження на експорт.

Проте Китай встиг накопичити запаси обладнання, скориставшись затримкою між прийняттям США обмежень у жовтні 2022 року та аналогічними діями Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 року відповідно.

У період із січня до серпня 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів, що на 96% більше, ніж витрачено за той же період 2022 року.

Імпорт обладнання для виробництва чипів з усіх країн до Китаю за перші вісім місяців 2023 року склав 13,8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Міністерство торгівлі Сполучених Штатів посилило правила контролю за експортом американських передових напівпровідникових мікросхем до КНР, аби запобігти їхньому використанню Китаєм для нарощування військової могутності.