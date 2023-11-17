Відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити запуск реклами у соцмережі X, колишній Twitter, через занепокоєння щодо поширення дезінформації.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило видання Politico з посиланням на внутрішній документ комісії.

У записці, надісланій усім керівникам служб, заступниця головного речника Єврокомісії Дана Спінант зазначила, що дезінформація на X, особливо щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, призвела до того, що комісія «рекомендує тимчасово призупинити рекламу» на цій платформі до подальшого повідомлення, щоб уникнути ризику завдати шкоди репутації інституції.

Соцмережа X перебуває під прискіпливою увагою в Європі через новий Закон про цифрові послуги (DSA), прийнятий Європейським Союзом. Комісія, яка стежить за дотриманням закону, у жовтні надіслала офіційний запит компанії Ілона Маска з проханням пояснити, як вона поводиться з незаконним контентом і дезінформацією, пов’язаною з атакою ХАМАС 7 жовтня, відповідно до DSA.

Служби ЄС все ще можуть використовувати X для комунікацій через численні профільні сторінки Євромісії. Але ДанаСпінант заявила, що департамент розгляне можливість використання альтернативних платформ, наприклад, LinkedIn, Instagram або Facebook для розміщення платної реклами.

— Ми також вивчаємо нові платформи, щоб диверсифікувати нашу присутність у соціальних мережах, — зазначила Дана Спінант.

Нагадаємо, раніше з’явилися повідомлення, що Ілон Маск допускає блокування сервісу у Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.