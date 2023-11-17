Нідерланди направлять новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярда євро.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міноборони Нідерландів.

«Нідерланди продовжують надавати Україні постійну підтримку. На 2024 рік уряд виділив понад 2 мільярда євро. Ця сума призначена переважно для військової підтримки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти будуть спрямовані на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь, підвищення кібербезпеки, а також на відновлення та реконструкцію країни.

— Нідерланди продовжують підтримувати Україну. Цією значною сумою ми посилаємо чіткий сигнал: Україна могла і може продовжувати на нас розраховувати, — зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Крім того, Нідерланди у 2024 році продовжать навчання військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, Нідерланди обіцяють до кінця року відправити у Румунію 18 літаків F-16 для навчання українських пілотів.