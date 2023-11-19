У Коблівській громаді Миколаївської області планують розвивати нетуристичні напрямки бізнесі, щоб «громада була цілком незалежна від будь-яких ризиків».

Про це у коментарі «НикВести» розповіла секретар Коблівської сільської ради Світлана Талоха.

Раніше туризм був основним драйвером місцевої економіки, однак війна показала, що громада не можу бути суто туристичною, каже секретар сільради. А тому, додає вона, наразі місцева влада шукає інші варіанти розвитку громади.

— Наша громада була туристичною. Війна показала нам, що бути суто туристичними ми вже не можемо. Ми це знали й раніше, але час нам давав можливості, щоб шукати якісь інші варіанти. Сьогодні, безумовно, ми вже не можемо бути тільки туристичною громадою, через те, що став сезон і бізнес, а відповідно й бюджет сільської ради. Такого ми не можемо допускати, тому й до цього ми планували свою діяльність таким чином, щоб максимально залучати можливості створення робочих місць і розвиток інших напрямів бізнесу, — розповіла Світлана Талоха.

Для цього громада працює над виготовленням генерального плану та програмою відновдення. Ця робота триває поступово ще з 2017 року, уточнила секретар сільради.

— Ніяке відновлення неможливе, якщо ти не робитимеш основних землевпорядних документів, які нададуть можливість потім приймати участь у всіх можливих грантових програмах. Ми працюємо над створенням індустріального парку, закладаємо у програмі й такий напрямок як водозабезпечення. Війна підтвердила, що орієнтуватися лише на відпочинок — це неправильно. Ми плануємо сучасну громаду, де буде й вітроенергетика, й захисні споруди. Їх у нас, на жаль, немає, тому й страждають школи — працюють вже два роки онлайн. Хотілося б, щоб громада була цілком незалежна від будь-яких ризиків», — сказала Світлана Талоха.

Читайте статтю «НикВести» «Ми вже не можемо бути суто туристичними». Як живе та які плани на відновлення має Коблівська громада».