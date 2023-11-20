В Україні навколо енергетичних об’єктів вибудували трирівневу систему захисту від ракет, дронів та їхніх уламків.

Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Захист енергетичних обʼєктів обговорили на зустрічі голови Агентства Мустафи Найєма, міністра відновлення Олександра Кубракова, керівника Укренерго Володимира Кудрицього, представників Генерального Штабу з послом США в Україні Бриджіт Брінк та командою представників посольства США та Великої Британії.

Агентство відновлення офіційно звернулося до партнерів щодо надання допомоги у технічному аудиті проєктної документації на захисні споруди та кошторисів будівництв.

— Ми працюємо 24/7, щоб допомогти зберегти світло, тепло та електроенергію в умовах варварських атак росії. Важлива та продуктивна зустріч, щоб обговорити наші спільні зусилля для захисту енергосистеми цієї зими, — сказала Бриджіт Брінк.

Урядом та Генеральним Штабом ЗСУ було прийнято рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Перший рівень захисту — спорудження габіонів та біг-бегів (укріплюючих споруд та контейнерів, — прим.). На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет.

— спорудження габіонів та біг-бегів (укріплюючих споруд та контейнерів, — прим.). На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет. Другий рівень — це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі Укренерго, починаючи з березня цього року. Захищають 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

— це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі Укренерго, починаючи з березня цього року. Захищають 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Третій рівень — захист від ракет. Захищають 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях. Агенство працює тут спільно з Укренерго — вони формують завдання на проєктування та будівництво. Усі проєктні рішення узгоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил та ДСНС.

«Під час проектування використовуються вихідні дані від ГШ, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна підготувалася до можливих блекаутів взимку, які можуть стати наслідком російських атак на енергетику, а тому відключення електроенергії не будуть тривалими.

Також раніше повідомлялося, що українські енергетики замовили 100 нових високовольтних трансформаторів.

Про відбудову пошкоджених електромереж Миколаївської області, готовність до можливих російських атак цієї зими, а також модернізацію енергетичної інфраструктури регіону до стандартів ЄС читайте інтерв’ю «НикВести» з директором обленерго Вадимом Данилковим.