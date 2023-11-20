В Україні навколо енергетичних об’єктів вибудували трирівневу систему захисту від ракет, дронів та їхніх уламків.
Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
Захист енергетичних обʼєктів обговорили на зустрічі голови Агентства Мустафи Найєма, міністра відновлення Олександра Кубракова, керівника Укренерго Володимира Кудрицього, представників Генерального Штабу з послом США в Україні Бриджіт Брінк та командою представників посольства США та Великої Британії.
Агентство відновлення офіційно звернулося до партнерів щодо надання допомоги у технічному аудиті проєктної документації на захисні споруди та кошторисів будівництв.
— Ми працюємо 24/7, щоб допомогти зберегти світло, тепло та електроенергію в умовах варварських атак росії. Важлива та продуктивна зустріч, щоб обговорити наші спільні зусилля для захисту енергосистеми цієї зими, — сказала Бриджіт Брінк.
Урядом та Генеральним Штабом ЗСУ було прийнято рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури.
«Під час проектування використовуються вихідні дані від ГШ, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна підготувалася до можливих блекаутів взимку, які можуть стати наслідком російських атак на енергетику, а тому відключення електроенергії не будуть тривалими.
Також раніше повідомлялося, що українські енергетики замовили 100 нових високовольтних трансформаторів.
Про відбудову пошкоджених електромереж Миколаївської області, готовність до можливих російських атак цієї зими, а також модернізацію енергетичної інфраструктури регіону до стандартів ЄС читайте інтерв’ю «НикВести» з директором обленерго Вадимом Данилковим.
В Україні навколо енергетичних об’єктів вибудували трирівневу систему захисту від ракет, дронів та їхніх уламків.
Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
Захист енергетичних обʼєктів обговорили на зустрічі голови Агентства Мустафи Найєма, міністра відновлення Олександра Кубракова, керівника Укренерго Володимира Кудрицього, представників Генерального Штабу з послом США в Україні Бриджіт Брінк та командою представників посольства США та Великої Британії.
Агентство відновлення офіційно звернулося до партнерів щодо надання допомоги у технічному аудиті проєктної документації на захисні споруди та кошторисів будівництв.
— Ми працюємо 24/7, щоб допомогти зберегти світло, тепло та електроенергію в умовах варварських атак росії. Важлива та продуктивна зустріч, щоб обговорити наші спільні зусилля для захисту енергосистеми цієї зими, — сказала Бриджіт Брінк.
Урядом та Генеральним Штабом ЗСУ було прийнято рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури.
«Під час проектування використовуються вихідні дані від ГШ, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна підготувалася до можливих блекаутів взимку, які можуть стати наслідком російських атак на енергетику, а тому відключення електроенергії не будуть тривалими.
Також раніше повідомлялося, що українські енергетики замовили 100 нових високовольтних трансформаторів.
Про відбудову пошкоджених електромереж Миколаївської області, готовність до можливих російських атак цієї зими, а також модернізацію енергетичної інфраструктури регіону до стандартів ЄС читайте інтерв’ю «НикВести» з директором обленерго Вадимом Данилковим.