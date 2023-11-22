Дмитро Марченко, Фото ADRIEN VAUTIER / LE MONDE

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко пояснив свою заяву про підтримку ідеї обрання головнокомандувача української армії Валерія Залужного на посаду президента України. За його словами, мова йшла про можливі ідеї майбутнього мирного життя країни.

Про це він написав у своєму фейсбуці у вівторок ввечері, 21 листопада.

Як відомо, 11 листопада було опубліковане інтерв’ю Дмитра Марченка журналістці Яніні Соколовій. Там він, зокрема заявив, що хоче, щоб Валерій Залужний балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах. На питання, чи займе він у разі президентства Валерія Залужного посаду головнокомандувача ЗСУ, Дмитро Марченко відповів, що краще піде до нього у команду.

За 10 днів після цього військовий заявив, що цей коментар було «вирварно з контексту», а тому є певна маніпуляція.

«Звісно, що кожен почув і побачив там те що хотів, але я вважаю неприпустимими недолугі плітки і маніпулятивні припущення, які розганяють в мережі. Відео, яке розігнали в різноманітних інтернет-ресурсах, вирване з контексту і не дає загального розуміння ситуації. Попередньої підготовки, погодження питань і матеріалу не було, все писалося наживо. І обговорювати політичні питання, під час інтерв'ю, я чітко відмовився. Хто сумнівається у цьому, раджу подивитися усе інтерв’ю повністю і там все пояснено і зрозуміло!», - написав Дмитро Марченко.

Скриншот публікації Дмитра Марченка у фейсбуці, 21 листопада

За його словами, журналістка ставила гіпотетичні питання щодо життя країни після війни.

«Запитання журналістки стосувалося гіпотетичних ідей майбутнього мирного життя України після перемоги. До завершення війни військові займаються виключно війною та аналізують виключно воєнні події - наша задача боротьба з ворогом», - написав Дмитро Марченко.

Він зазначив, що російська пропаганда використала це інтерв’ю для маніпуляцій щодо політичних амбіцій Валерія Залужного.

«Інформаційна кампанія, ініційована російською пропагандою, як завжди спрямована виключно на дестабілізацію ситуації в Україні та створення конфліктів у середині українського суспільства. Це стандартна технологія гібридної війни. Українці не мають допомагати ворогам у їхній атаці нашої єдності. Як військовий я завжди захищав та захищаю, не лише українську державність, а й демократичні цінності та свободи, в тому числі, свободу слова. Тому відповів на питання, як думаю і вважаю правильним (це моя особиста думка), оцінюючи позитивні сценарії майбутнього, коли наша армія нарешті зможе відпочивати та займатися особистими справами. Прошу не маніпулювати моїми висловлюваннями, не займатися дискредитацією Головкома Валерія Залужного! Ніхто нікуди не балотується, ні з ким ні про що не домовляється і не треба поширювати чутки. Ми всі зосереджені виключно на перемозі!», - написав Дмитро Марченко.

Він зазначив, що цим інтерв’ю він хотів донести заклик щодо необхідності об’єднано працювати на перемогу. Дмитро Марченко додав, що він і далі продовжить «нищити ворога» на півдні України.

«Хотілось би, щоб суспільство з цього інтерв'ю почуло те, що я хотів донести - нам потрібно об'єднано працювати на перемогу, а не займатися срачами і зневагою один до одного! Тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти! Усім дякую за порозуміння! Я і далі продовжую нищити ворога на Півдні нашої країни! Дуже сподіваюся що в нас вистачить мудрості відкинути сварки та не порозуміння і усім разом звільнити наші землі! Слава Україні», - написав він.

Нагадаємо, що раніше генерал-майор Дмитро Марченко в інтервʼю «НикВести» заявив, що не збирається будувати політичну кар’єру та не асоціює себе з жодною політичною силою.

Як відомо, генерал-майор Дмитро Марченко влітку минулого року був призначений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на посаду організатора взаємодії між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та партизанським рухом на півдні України.