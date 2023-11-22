Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що у липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу Комітету Всесвітньої спадщини на період 2023-2027 років.

Зазначається, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі в реалізації Конвенції, зокрема, ухвалювати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та занесення обʼєктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Раніше повідомлялось, що історичний центр Львова та Софійський собор у Києві мають бути внесені до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Обидва об’єкти нині перебувають під загрозою через російське вторгнення.