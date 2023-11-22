Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа до Євроради, у якому погрожує заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ.

Про це повідомило видання Politico.

У листі, адресованому голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, угорський лідер заявляє, що жодні рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти Росії не можуть бути прийняті до тих пір, поки не відбудеться ця «стратегічна дискусія».

«Європейська Рада повинна підбити підсумки щодо нашої поточної політики щодо України, включаючи різні програми допомоги», — написав Віктор Орбан у листі, який не датований, але має печатку його канцелярії.

Він також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, що надають Києву основну частину військової допомоги, можуть виявитися не в змозі продовжувати фінансування через партійний глухий кут у питанні про подальшу підтримку.

«Європейська Рада повинна провести відверту і відкриту дискусію з приводу здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні. Чи вважаємо ми ці цілі реально досяжними? Чи є ця стратегія стійкою без надійної підтримки з боку США? Чи можемо ми вважати постійну підтримку з боку США перманентною? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни», — йдеться в листі.

При цьому Віктор Орбан зазначив, що «Європейська Рада не в змозі прийняти ключові рішення щодо пропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або домовитися про майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдений консенсус щодо стратегії стосовно України».

За словами одного з дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним, Віктор Орбан «замінував» весь процес прийняття рішень ЄС щодо України в рамках стратегії посилення тиску на Європейську комісію з метою виділення Угорщині 13 мільярдів євро.

Дипломат також зазначив, що в той час як в інших випадках Будапешт утримувався під час ключових голосувань і дозволяв ЄС накладати санкції на Росію, цього разу «я не бачу, щоб це сталося».

«Для Угорщини це не питання нейтралітету. Йдеться про важелі впливу», — підсумував дипломат.

Нагадаємо, що на саміті 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.